Buona la prima, mostra di copertine top

ROMA, 25 SET - La più votata dalla giuria è la copertina di 'Assemblea' (Ponte alle Grazie) realizzata da Maurizio Ceccato per il libro di Michael Hardt e Antonio Negri. Ma si possono vedere anche le cover di 'M. Il figlio del secolo' (Bompiani) del Premio Strega 2019 Antonio Scurati, de 'Il confessore' (Einaudi Super ET) di Jo Nesbo e di 'Non dite che non abbiamo niente' (66thand2nd) di Madeleine Thien a 'Buona la prima', la mostra sulla grafica editoriale d'eccellenza. Ospitata all'Ex Mulino Cadoni di Villacidro, in occasione della settimana del Premio Dessì che si concluderà il 29 settembre, l'esposizione, ideata e curata dal giornalista esperto in grafica editoriale Stefano Salis, si sposterà dall'8 al 17 ottobre Milano, alla Kasa dei Libri di Andrea Kerbaker e poi a Torino, alla Libreria Luxemburg e in altre sedi da definire E' un format originale e innovativo. Un gruppo di 20 professionisti ed esperti di grafica editoriale ha selezionato 60 copertine uscite in edizione italiana nel 2018 e fino a maggio 2019.