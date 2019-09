Cruz e altre star, appello su fondo Aids

ROMA, 25 SET - Tre attrici e una cantante, Penelope Cruz, Natalie Portman, Diane Kruger e Annie Lennox, hanno lanciato una campagna in vista del 6 ottobre, per il rifinanziamento del fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, malattie che oggi stanno riguadagnano sempre più terreno. Le star, con Change.Org, richiamano l'attenzione sulle 32 milioni di vite salvate ad oggi dal Fondo GFATM su malattia ancora mortali. Donne e ragazze continuano ad essere infettate in misura sproporzionata dal virus dell'HIV. A livello globale circa 1.000 giovani donne vengono infettate dall'HIV ogni giorno. La disuguaglianza di genere, le discriminazioni, la violenza, l'accesso limitato all'educazione e una mancanza di servizi di supporto ad hoc impediscono alle donne di accedere alle cure e intanto nuove infezioni si diffondono. In vista della conferenza del prossimo 6 ottobre a Lione per il rifinanziamento delle attività del Fondo "abbiamo deciso di unirci e lanciare questo appello", scrivono la Cruz e le altre.