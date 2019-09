Armando Testa, da Torino a Los Angeles

TORINO, 25 SET - L'agenzia pubblicitaria Armando Testa guarda alle nuove frontiere della comunicazione: amplia il portafoglio clienti mantenendo uno stretto legame con quelli storici come Lavazza, investe in nuovi business e nuovi linguaggi, porta in azienda risorse come Francesco Lucchetta, da una settimana chief strategy officer. Il punto sulla strategia del gruppo - 304 persone e 10 direzioni creative - è stato fatto dal presidente e amministratore delegato Marco Testa, dal consigliere delegato Nicola Belli e dall'amministratore delegato di Media Italia, Valentino Cagnetta. Presente all'incontro, presso la storica sede di Torino, tutta la prima linea dell'azienda: creativi, direttori clienti e responsabili delle strategie. "Il mercato è un ring e bisogna essere determinati per vincere le battaglie quotidiane", spiega Belli, mentre Marco Testa sottolinea il forte legame con Torino e racconta la nuova avventura americana con l'apertura della sede a Los Angeles dove ha da poco lanciato The Italian Tv Festival.