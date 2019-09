Alla Gam i volti ideali del Canova

MILANO, 25 SET - A Milano sarà l'autunno del Canova: apre il 25 ottobre, come la mostra alle Gallerie d'Italia dedicata al confronto con il danese Bertel Thorvaldesn, l'esposizione alla Galleria d'Arte Moderna "Canova. I volti ideali", che per la prima volta ricostruisce la genesi e l'evoluzione delle celebri "teste ideali" di Canova. I volti scolpiti da Canova non rappresentano personaggi reali, ma volti idealizzati in cui lo scultore indaga le infinite variazioni della bellezza femminile, basate sull'equilibrio perfetto tra l'idealizzazione derivante dalla scultura classica e lo studio della natura. Questi volti giungono a una progressiva semplificazione formale ed espressiva che trova il suo culmine nella "Vestale". Realizzata tra il 1818 e il 1819, la "Vestale" fu replicata in tre marmi che per la prima volta si trovano riuniti in occasione di questa esposizione. Delle tre opere, la più nota fa parte delle collezioni della GAM.