Goldblum e Dern tornano tra i dinosauri

NEW YORK, 25 SET - Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill tornano nel mondo dei dinosauri. Gli attori che recitarono nel primo Jurassic Park di Steven Spielberg appariranno nella terza puntata di Jurassic World. Secondo Deadline, i tre attori riprenderanno i loro ruoli del film originario diretto da Spielberg e uscito nel 1993 sbancando i record di incassi ai botteghini. Goldblum avrà la parte del matematico Ian Malcolm, mentre la Dern e Neill saranno i paleontologi Ellie Sattler e Alan Grant. Il primo Jurassic World e' uscito nel 2015. Dopo la deludente performance di The Lost World: Jurassic Park e di Jurassic Park III, si dimostro' un successo di cassetta con 1,7 miliardi di dollari globali per il primo film della nuova serie e 1,3 miliardi per il sequel del 2018, Jurassic World: Fallen Kingdom. Il terzo Jurassic World sara' diretto da Colin Trevorrow: tra gli altri interpreti, Chris Pratt and Bryce Dallas Howard. Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo anno con una data di uscita l'11 giugno 2021.