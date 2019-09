Style Magazine si rinnova

ROMA, 25 SET - Si arricchisce di nuovi contenuti e aggiunge nuove firme il numero di ottobre di 'Style Magazine', in edicola il 26 settembre con il 'Corriere della Sera'. Rinnovata anche la grafica: la tipografia e il layout sono più decisi e lasciano maggiore spazio alle immagini. Tante le novità proposte dal mensile maschile di attualità e stile di RCS, diretto da Alessandro Calascibetta, a partire dalla parola chiave che in ogni numero verrà evidenziata in copertina, caratterizzerà un'area monografica del magazine a partire dalla cover story e sarà sviluppata attraverso articoli, interviste, reportage fotografici e inchieste. Una sorta di "giornale nel giornale". Made in Italy è la parola chiave del primo numero con in copertina Francesco Vezzoli ritratto in un trittico composito realizzato dal fotografo Mimmo Jodice, che in via del tutto eccezionale, per l'occasione, torna sul set.