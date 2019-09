Demi Moore, venduta da mamma per sesso

NEW YORK, 25 SET - Tradimenti e abusi. E' il lato buio della vita di Demi Moore lontano dal glamour di Hollywood. E' la stessa attrice, 56 anni, a parlarne nella sua autobiografia Inside Out uscita il 24 settembre. Moore, diventata famosa per la sua interpretazione in Ghost con Patrick Swayze, passa in rassegna la sua vita rivelando dettagli intimi e difficili. A cominciare dalla sua infanzia e adolescenza in un contesto familiare instabile con i genitori alcolizzati. Dopo il loro divorzio andò a vivere con la madre. Quando aveva 15 anni fu violentata da un uomo più grande che poi le chiese come si sentiva ad essere stata venduta dalla madre per soli 500 dollari. Negli anni '90 il successo e le nozze con Bruce Willis con cui ha avuto tre figlie. Dopo il divorzio nel 2005 sposa l'attore Ashton Kutcher più giovane di lei. Nel libro Moore racconta anche di quanto devastante fu per lei scoprire del suo tradimento. Kutcher lo ammise ma si sentì anche giustificato a farlo perché la coppia aveva avuto un menage à trois.