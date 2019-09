A teatro, Riccobono, Zeno, Lo Verso

ROMA, 25 SET - Eva Riccobono diretta da Andrée Ruth Shammah in ''Coltelli nelle galline'' di David Harrower e ''Balliamo sul mondo'', il musical di Chiara Noschese con i più grandi successi di Ligabue, tutti a Milano; Enrico Lo Verso al 72/o Ciclo di Spettacoli Classici all'Olimpico di Vicenza con ''Apologia di Socrate'' di Platone e ''Corteo'' del Cirque du soleil a Torino; Giuseppe Zeno con Silvia Salemi in ''Non si uccidono così anche i cavalli?'' di Horace McCoy e Antonello Avallone con ''Io e Woody'', tutti a Roma: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.