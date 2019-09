Da Ozpetek a Immortale, al via MIA 2019

ROMA, 25 SET - La Dea Fortuna, l'atteso film di Ferzan Ozpetek che torna a dirigere Stefano Accorsi. Calibro 9, il sequel del cult anni '70 Milano Calibro 9, oggi firmato da Toni D'Angelo; o L'immortale, spin off della serie Gomorra con cui Marco D'Amore passa alla regia cinematografica per l'epopea del 'suo' Ciro Di Marzio. Sono alcuni dei titoli in anteprima al 5/o MIA-Mercato Internazionale dell'audiovisivo, dal 16 al 20/10 a Roma. In tutto, racconta il direttore Lucia Milazzotto, ''oltre 200 nuovi prodotti tra film, serie e documentari delle stagioni 2020-2022, per un valore complessivo di 700 milioni di euro''. E poi ''2 mila professionisti già registrati (+30%) da 53 paesi'', sempre con grande attenzione all'Italia, quest'anno con 97 prodotti presentati. ''Il Mia da solo rappresenta già il 25% di vendite del business annuale del settore'', dice il presidente ANICA Francesco Rutelli. ''Non c'è mercato al mondo - sottolinea il presidente APA Giancarlo Leone - che metta così al centro il prodotto del proprio paese''