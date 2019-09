Molestie, il Met Opera sospende Grigolo

NEW YORK, 25 SET - Il Metropolitan Opera ho sospeso Vittorio Grigolo. Il provvedimento nei confronti del tenore italiano, 42 anni, è stato preso nello stesso giorno in cui Placido Domingo ha deciso di lasciare il teatro newyorkese dopo 51 anni in seguito alle accuse di molestie sessuali da parte di una ventina di donne. Grigolo, considerato una vera e propria star al Met Opera, è stato sospeso a seguito di un'indagine della Royal Opera House di Londra che ha deciso di allontanarlo temporaneamente dal palcoscenico dopo un episodio avvenuto la settimana scorsa durante un tour del teatro londinese in Giappone. Grigolo avrebbe palpato una corista durante un inchino finale davanti al pubblico e agli altri artisti. La Royal Opera House ha ritenuto il presunto incidente avvenuto sul palcoscenico serio al punto da sostituire immediatamente il tenore italiano dal tour in Giappone, al suo posto, infatti, per l'ultima recita a Yokohama, ci sarà il tenore russo Georgy Vasiliev.