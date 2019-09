Matera 2019: Allevi, talent in arrivo?

MATERA, 25 SET - Dieci giovani italiani e stranieri stanno partecipando, a Nova Siri (Matera), a una master class "completamente gratuita" guidata dal compositore Giovanni Allevi per approfondire la musica sinfonica per orchestra. Lo ha reso noto stamani, a Matera - Capitale europea delle cultura 2019 - lo stesso Allevi, annunciando che l'iniziativa "potrebbe trasformarsi in un talent". Il corso guidato da Allevi si concluderà sabato prossimo, 28 settembre, con un concerto in programma Metaponto di Bernalda (Matera), luogo dove insegnò Pitagora: "E' importante - ha spiegato il compositore - che la Capitale europea della cultura 2019 abbia contribuito a valorizzare luoghi come Metaponto e filosofi come Pitagora perché la matematica ha una relazione molto stretta con gli studi musicali".