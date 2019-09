Placido Domingo lascia la Met Opera

NEW YORK, 24 SET - Placido Domingo si ritira dalla Met Opera, dove avrebbe dovuto portare in scena il 'Macbeth' di Giuseppe Verdi mercoledì sera. Lo riporta l'Associated Press, sottolineando che Domingo si ritira da tutte le future perfomance dalla Met Opera. La decisione è legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti. Domingo ha partecipato alle prove per il Macbeth lunedì, ma nonostante questo la Met Opera ha annunciato che la star si è detta d'accordo sulla necessità di fare un passo indietro.