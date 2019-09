A Milano arrivano cento de Chirico

MILANO, 24 SET - Si intitola semplicemente 'De Chirico' la mostra dedicata al pittore metafisico per eccellenza in programma al Palazzo Reale di Milano dal 25 settembre al 19 gennaio. E d'altronde i visitatori, grazie alle circa cento opere esposte, possono godere di un excursus del suo lavoro, anche se in una maniera inedita, pensata per il pubblico giovane. Suddivisa in otto sale, la mostra - curata da Luca Massimo Barbero e prodotta da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale, Marsilio, Electa, in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e Barcor17 - procede non in ordine cronologico ma per temi con accostamenti. Grazie alla collaborazione di grandi istituzioni italiane e straniere - dalla Tate Modern di Londra al Met di New York senza dimenticare Brera - "è stato possibile ricostruire una retrospettiva ampia e completa" ha sottolineato l'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno.