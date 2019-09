A Roma il ricordo di Luciano Salce

ROMA, 24 SET - Il talento poliedrico come autore e attore, ma anche come scrittore, lo spirito ironico, il linguaggio moderno, la capacità di sintetizzare con pochi tratti vizi e virtù della "gens italica": si apre a Roma il 25 settembre la mostra "Luciano Salce - L'ironia è una cosa seria", ospitata dalla Società Dante Alighieri nella sua sede di Palazzo Firenze, che ricorda uno tra i più grandi esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana del '900. A cura di Emanuele Salce e Andrea Pergolari, e con l'ideazione scenografica di Enrico Serafini, l'esposizione inaugura il programma delle iniziative che la storica Società promuoverà in occasione della XIX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo e resterà aperta fino al 6 ottobre: obiettivo è raccontare il percorso biografico e artistico di Salce a 30 anni dalla morte attraverso un ricco nucleo di materiali provenienti dal Fondo Luciano Salce, nonché tramite incontri tematici, fotografie, contributi audio e video d'archivio.