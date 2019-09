A Spoleto riprese per Don Matteo 12

SPOLETO (PERUGIA), 24 SET - Ripartono da lunedì 30 settembre a Spoleto le riprese per la 12/a stagione di Don Matteo, la fiction trasmessa da Rai1. Dureranno cinque settimane nella città scelta come principale location. La troupe con Terence Hill e Nino Frassica - spiega il Comune in una nota - girerà a Spoleto fino al primo fine settimana di novembre. Inizialmente le riprese interesseranno il centro storico della città. La popolare fiction Rai, prodotta dalla Lux Vide, che ha come protagonista Terence Hill nel ruolo del prete-detective, ha scelto la città del Festival grazie ad un accordo tra il Comune di Spoleto - si legge in una nota -, l'Associazione albergatori (Conspoleto) e la Confcommercio. Gli episodi di Don Matteo sono stati girati per la prima volta a Spoleto dal maggio al novembre 2013 e sono andati in onda dal gennaio all'aprile del 2014.