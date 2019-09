Maestri italiani e eroi in note a Romics

ROMA, 24 SET - Con i Romics d'oro a tre grandi firme come Altan, Tito Faraci e Federico Bertolucci - cui si aggiunge uno dei padri degli effetti digitali come Stuart Penn - è con un grande omaggio al talento italiano nel mondo che si apre il XXVI Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, dal 3 al 6/10 alla Fiera di Roma. Un omaggio che prosegue ancora nella mostra antologica di oltre 200 disegni originali di Furio Scarpelli nel centenario della nascita. Con ancora più spazi e appuntamenti, nel fittissimo programma di Romics anche il meeting di Matite italiane, il cinema di Castelli animati, i 50 anni di Paperinik e gli 85 di Paperino, le donne dietro Diabolik e la grande musica dell'Orchestra Italiana del cinema in concerto con da Superman a Harry Potter: il viaggio dell'eroe. E poi la Comics City, i games e l'e-sport in collaborazione con Mkers, il Romics Cosplay Award e la campagna #FameZero promossa dal ministero degli Affari Esteri e dalla FAO