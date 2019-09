Da Nannini a Capossela al Premio Tenco

MILANO, 24 SET - Tre serate di musica d'autore, premi e tanti nomi noti come forse non mai, per il Premio Tenco che torna puntuale quest'anno a Sanremo, dal 17 al 19 ottobre al Teatro Ariston. Oltre a Gianna Nannini ed Eric Burdon, che ritireranno i loro Premi Tenco 2019, sul palco passeranno, tra i tantissimi altri, anche Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli e Rancore, oltre ad Achille Lauro, Nina Zilli, Levante, Petra Magoni. Attesi anche Ron, Sergio Cammariere e gli Stadio. A presentare, anche quest'anno assieme ad Antonio Silva, ci sarà Morgan. "Il Premio Tenco è vero servizio pubblico - ha detto Castoldi - e dovrebbe essere trasmesso in diretta anche in televisione. La memoria di un paese passa attraverso la sua cultura".