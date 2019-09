Ifpi, ascolto musica, 18 ore a settimana

ROMA, 24 SET - Musica sempre più al centro delle nostre vite. L'Ifpi, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica a livello globale, ha pubblicato il Music Listening 2019, il report che esamina le modalità di consumo di musica tra i 16 e 64 anni nei principali 21 mercati del mondo, dal quale risulta che si trascorrono 18 ore alla settimana ascoltando musica, in crescita rispetto al 2018, quando le ore erano state 17,8. Dal Report, noto in passato come Music Consumer Insight Report, emerge anche come oltre il 53% delle persone si definisca "amante" o "fanatico" della musica. Tra i 16-24enni, il dato aumenta al 63%. Bene anche l'utilizzo dei servizi di streaming: il 64% degli intervistati lo ha utilizzato nell'ultimo mese, con un +7% sul 2018. Il tasso di crescita più elevato si registra nell'età compresa tra 35 e 64 anni: 54% (+8% rispetto a un anno fa). In Italia, il repertorio locale continua ancora a dominare il mercato con il 60,6%, seguono rock (53,9%), cantautorato (48,9%) e soundtracks (31,9%).