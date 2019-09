Halsey, il 13 febbraio una data a Milano

ROMA, 23 SET - Halsey, la giovane icona del pop è pronta a conquistare l'Italia con una data al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 13 febbraio. La popstar Usa, all'anagrafe Ashley Nicolette Frangipane, ha debuttato nel 2014 con l'album Badlands, che ha raggiunto la 2/a posizione della Billboard Chart. Il successo è arrivato nel 2014 quando ha collaborato con i Chainsmokers al singolo Closer, 6 volte platino in Italia, con cui ha raggiunto la vetta delle principali classifiche globali aggiudicandosi una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Duo/Group Performance. Nel 2017 il secondo album Hopeless Fountain Kingdom. Nel 2018 il brano Without Me, il primo singolo solista ad aver raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100, con oltre 1 miliardo di stream globali. A marzo Halsey è diventata la prima artista della storia con due singoli al n.1 nella classifica radio americana in due settimane consecutive. Graveyard è il titolo dell'ultimo singolo che anticipa l'album Manic, in uscita a gennaio.