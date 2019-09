Apple lancia club del libro con Winfrey

NEW YORK, 23 SET - Apple si allea con Oprah Winfrey, la regina del piccolo schermo. Il nuovo servizio tv di Cupertino includerà anche il 'Book Club' di Winfrey, che esordirà il prossimo 1 novembre. La collaborazione punta a creare un "club del libro vibrante e globale", afferma Apple in una nota. Il primo libro scelto da Winfrey è 'The Water Dancer' di Ta-Nehisi Coates.