Progetto Boys Boys Toys con Pari e Rissa

ROMA, 23 SET - Dopo l'addio, non senza polemiche, di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti, Marco Rissa, chitarrista e membro fondatore della band, e Leo Pari, cantautore della scena romana in odore di diventare il nuovo frontman, vanno avanti nel loro progetto Boys Boys Toys. In rete il video del loro primo singolo "unicorno_gif". Obiettivo dei Boys Boys Toys è portare l'Itpop in discoteca e il nome è ispirato al celebre brano di Sabrina Salerno e a tutta la club culture italiana così come il sound che, partendo dall'Italo Disco, si mescola con Future Bass, EDM e ritmi tropicali. I brani, scritti e prodotti insieme a Gianluigi Fazio, nascono da collaborazioni con voci e artisti sempre diversi.