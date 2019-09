Lou Von Salomé, filosofa e femminista

(ANSA) ROMA 23 SET - Farebbe tremare i polsi a qualsiasi regista mettere in scena personaggi come Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche. Ma la regista tedesca Cordula Kablitz-Post si è assunta il rischio pur di raccontare in 'Lou Von Salomé' la storia della filosofa, scrittrice, psicoanalista e pioniera dell'emancipazione femminile. Il film, in sala dal 26 settembre, codistribuito da Wanted Cinema e Valmyn, racconta appunto la vita complicata e singolare di Lou Andreas Salomé (Katharina Lorenz), una delle donne più colte, produttive e affascinanti della sua epoca. Una donna che, con la sua personalità, fece innamorare di sé i più grandi pensatori di inizio Novecento, da Rainer Maria Rilke (Julius Feldmeier) a Sigmund Freud (Harald Schrott) fino a Friedrich Nietzsche (Alexander Scheer), influenzando in maniera decisiva il loro pensiero.