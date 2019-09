Incassi, a top la Hollywood di Tarantino

ROMA, 23 SET - C'era una volta a Hollywood, il film di Quentin Tarantino ambientato nella mecca del cinema 1969 con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt protagonisti domina il box office italiano del weekend con 4 milioni 541 mila euro e un totale di 5 milioni 412 mila in 5 giorni. Distanziato al secondo posto c'è Il Re Leone con 938 mila euro d'incasso nel weekend e un totale che ha superato i 36 milioni e mezzo di euro in 5 settimane. Terzo It - Capitolo secondo con 591 mila euro e circa 9 milioni in totale in tre settimane. Quarto posto con 545 mila euro il documentario Chiara Ferragni Unposted che in tre giorni di film evento ha un totale di 1 milione 609 mila euro. Box office italiano del weekend, secondo i dati Cinetel è a 9 milioni 083 mila (+69% sul precedente, -4,60% rispetto all'analogo periodo di un anno fa)