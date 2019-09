Emmy, vincono Trono di Spade e Fleabag

NEW YORK, 23 SET - Il Trono di Spade conquista l'oscar della tv più ambito: l'Emmy come miglior serie del genere drammatico alla 71/ma edizione. A stravincere la serata è stata 'Fleabag', incoronata miglior serie nella categoria commedie: la produzione inglese è stata la protagonista della notte con Phoebe Waller Bridge, la creatrice e scrittrice della serie, che si è aggiudicata anche il titolo di miglior attrice. La cerimonia sancisce il successo di HBO su Netflix, battuta 32 premi a 27. Amazon conquista invece 15 titoli. Gli Emmy incoronano anche Bill Porter, la star di 'Pose', miglior attore protagonista nella categoria drama: è la prima volta che un afroamericano apertamente gay vince. Michelle Williams, miglior attrice in una miniserie per 'Fosse/Verdon', ricevendo il premio, ha ringraziato Fox e i produttori della serie tv per "averla sostenuta e per averla pagata" in modo adeguato, nello stesso modo con cui sono retribuiti i suoi colleghi uomini. L'attrice si è più volte pronunciata per la parità nei compensi.