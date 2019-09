Vienna 2020 Capitale della Musica

Roma, 22 set - Vienna scalda i motori in vista del 2020 che la vedrà Capitale della Musica e palcoscenico per l' omaggio a Ludwig van Beethoven nella ricorrenza del 250esimo anniversario della nascita. Il genio di Bonn nella capitale austriaca visse per 35 anni e vi compose gran parte delle sue opere. L' Ente per il Turismo di Vienna ha chiesto ad alcuni artisti stranieri di raccontare il loro rapporto speciale con la città una app interattiva su Beethoven per Amazon Alexa e Google Home. "Vienna - è stato ricordato - è la città della musica per eccellenza. Qui ogni sera diecimila appassionati ascoltano pezzi di musica classica dal vivo all'Opera di Stato, al Musikverein, al Konzerthaus, al teatro lirico Volksoper e altre istituzioni musicali". Beethoven strinse un legame profondo con la città. Le autorità cittadine pagarono il compositore perché rinunciasse a trasferirsi a Londra. A Beethoven sarà, tra l' altro, dedicato Il Film Festival 2020.