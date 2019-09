Sorrentino premiato a Ittv

ROMA, 21 SET - "Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a casa e questo lo metterò vicino all'Oscar". Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico alla cerimonia di consegna dell'ITTV Award, il primo festival della televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa Los Angeles. Il regista italiano ha portato all'ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di "The New Pope", seguito del successo internazionale "The Young Pope". "Il mio Vaticano", così il regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e dell'importanza della televisione, come mezzo artistico e di comunicazione. Per questo ha definito l'ITTV Festival, un "evento necessario, oggi". Il premio gli è stato consegnato da Marco Testa.