Ginzburg, potere e lotta hanno più forme

PORDENONE, 21 SET - "Quando mi viene chiesto quali elementi di attualità è possibile rintracciare nella storia del Menocchio, la prima risposta che mi viene in mente è che anche oggi, come sempre, sia il potere che la lotta al potere esistono in molteplici forme": lo ha affermato Carlo Ginzburg a Pordenonelegge introducendo la riedizione del suo saggio "Il formaggio e i vermi". E forse è proprio l'elemento della sfida all'autorità ad attirare popoli di culture molto lontane, dato che è in lavorazione una versione cinese de 'Il formaggio e i vermi', mentre 'Il giudice e lo storico' verrà tradotto per il mercato russo. "Spesso però l'avvocato del diavolo che ho in testa mette in dubbio questo tentativo di attualizzazione", ha continuato lo storico. "Il paragone annacqua tutto in una categoria troppo vasta, facendo perdere le specificità del caso e precipitando nell'anacronismo".(ANSA).