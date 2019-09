Gff: da Vallifuoco immagine per 50 anni

NAPOLI, 20 SET - Lo scenario raffigurato rievoca tanti sogni ancora da coronare. Quelli che il Giffoni Film Festival conta di realizzare nella sua 'nuova vita' da 50enne e che Gennaro Vallifuoco, scenografo e artista irpino da sempre vicino al festival del cinema per ragazzi, ha inserito nella prima immagine dedicata a #Giffoni50, pubblicata sul sito del Giffoni Experience. Un cielo stellato - realizzato sul rendering della Multimedia Valley - fa da cornice a uno scenario che ispira serenità e gioia a chi lo guarda, "l'idea del viaggio raffigurata dalla mongolfiera; una scaletta che vuole rappresentare un mezzo per raggiungere il mondo dei sogni; un acrobata che si protende verso un sole con il numero 50 e un fanciullo in bilico su una sedia". Il cielo stellato disegnato da Vallifuoco, docente nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, si incontra con un prato fiorito nel quale scorre un fiumiciattolo. Un'opera evocativa ora affissa all'ingresso della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana.