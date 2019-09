Capodimonte, Napoli di lava e porcellana

NAPOLI, 20 SET - Come in una favola, alla scoperta di un Regno. Apre da domani al Museo e Real Bosco di Capodimonte la mostra 'Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica', a cura di Sylvain Bellenger (fino al 21 giugno 2020), promossa con il Teatro di San Carlo di Napoli. Le 19 sale dell'Appartamento Reale sono riproposte in una scenografia ideata dall'artista francese Hubert le Gall come per un'opera musicale, dedicate ognuna ad un tema, dalla musica sacra al Gran Tour, dall'eruzione ai Pulcinella. Protagonisti del percorso sono la sartoria del lirico napoletano oggi diretta da Giusi Giustino(con 150 costumi da Ungaro a Nicoletti)e le porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte (in mostra oltre 300 pezzi sui mille complessivi dell'itinerario). Filo conduttore, la musica, da Giovanni Pergolesi a Domenico Cimarosa, da Giovanni Pacini a Giovanni Paisiello, da Leonardo Leo a Niccolò Jommelli, con opere da ascoltare attraverso speciali cuffie che si attivano passando di sala in sala.