Un tributo fotografico a Matera 2019

MATERA, 20 SET - Particolari e sfondi dei rioni Sassi di Matera con le pose di residenti e turisti, quartieri moderni e degli anni Cinquanta, immagini di vita vissuta o legati a particolari momenti di gioia di migranti che si sono integrati o di festa, di solitudine e silenzio dei piccoli centri che si spopolano o di sofferenza di un feretro portato a spalle: sono alcune delle fotografie a colori e in bianco e nero, di diverso formato, esposte nella mostra "Visions from Europe" fino al 22 ottobre. L'allestimento, realizzato nel museo "Pino Settanni" di Palazzo Viceconte, è un tributo fotografico a Matera Capitale europea della cultura 2019 realizzato da 56 fotografi europei: un docente ed uno studente per ognuna delle 28 scuole di fotografia dalle 28 nazioni europee invitate.