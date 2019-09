Nozze Misha Nonoo, Harry e Meghan a Roma

ROMA, 20 SET - Il principe Harry in frac insieme a Meghan Markle in abito nero lungo, velato nella parte superiore, con i capelli raccolti, e una sorridente Ivanka Trump in abito di chiffon rosa antico con il marito Jared Kushner, sono arrivati nell'esclusiva (e blindata) Villa Aurelia al Gianicolo a Roma, per uno dei matrimoni più glamour dell'anno, quello della stilista Misha Nonoo con il multimilionario statunitense Michael 'Mikey' Hess, davanti a 200 invitati. Fra gli ospiti vip già entrati, anche Katy Perry in abito di tulle rosa, al braccio di Orlando Bloom, e l'attore e conduttore James Corden. Misha, entrata a bordo di un golf cart, portando con sé il vestito da sposa di pizzo color ecru, in un porta-abiti, era accompagnata dalla principessa Beatrice di York. L'evento è scandito da tre giorni di festeggiamenti, compresa una cena da star, il 21 a Cinecittà, che pare abbia come tema La Dolce Vita, con un dress code ispirato all'epoca del film di Fellini.