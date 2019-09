Hit parade, subito in vetta Night Skinny

ROMA, 20 SET - E' Mattoni, quarto album da studio del producer Night Skinny, 16 tracce che immortalano l'attuale scena rap in tutte le sue sfaccettature, a conquistare subito la vetta dei dischi più venduti della settimana secondo Fimi-Gfk. Completamente rivoluzionato il podio: al secondo posto il reggaeton di Fred De Palma con Uebe, al terzo ancora una new entry, il disco d'esordio di Mambolosco. Mantiene la quarta posizione Machete Mixtape 4 del collettivo Machete capitanato da Salmo (che questa settimana occupa anche la decima con Playlist), seguito da Ultimo che conserva ancora due posti nella top ten: Colpa delle favole è quinto, Peter Pan è nono, mentre l'album Pianeti è undicesimo. Scende sul sesto gradino della classifica Post Malone con il suo Hollywood's bleeding, seguito da Rocco Hunt, tornato con Libertà. Ottavo Junior Cally, che era in testa la scorsa settimana, con Ricercato. In testa ai singoli c'è il remix di Yoshi, singolo di successo contenuto in Machete Mixtape 4. In vetta ai vinili Mattoni.