Vasco, torna 40 anni dopo il 2/o album

ROMA, 20 SET - A 40 anni dall'uscita, Sony Music (Legacy) celebra "Non siamo mica gli Americani!", il secondo disco di Vasco Rossi, con la speciale edizione da collezione della serie R> PLAY dedicata ai 40/i anniversari dei suoi album da studio, per la quale è stato creato un logo ad hoc. "Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th" esce il 20 settembre. Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, che da sempre si occupa dei progetti editoriali e dell'immagine di Vasco, "Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th" è disponibile in tre versioni: un cofanetto deluxe da collezione, in edizione limitata numerata, con un libro di 112 pagine, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con foto e contenuti inediti ed esclusivi, l'album originale a 33 giri; il 45 giri "Albachiara/Fegato, fegato spappolato", il cd in versione vinyl replica, la musicassetta e una bandiera personalizzata; un hardcoverbook di 32 pagine con contenuti esclusivi + cd; un LP originale rimasterizzato.