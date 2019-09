Carmen Consoli, a novembre tour mondiale

ROMA, 20 SET - Carmen Consoli torna a calcare i palcoscenici di tutto il mondo con la sua tournée "Eco di Sirene", in partenza a novembre. Tra le tappe, L'Avana, Santiago del Cile, New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco. Nel tour Carmen Consoli sarà sul palco in punta di plettro accompagnata da violino e violoncello, rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta: tre musiciste, tre donne che declinano i significati del titolo dello spettacolo e come 'sirene' simboleggiano la forza originaria della Madre Terra il cui canto affascina e seduce. Il tour partirà dall'Avana con una sorpresa: ad accompagnare Carmen per la prima data cubana anche la Camerata Romeu, prima orchestra di musica da camera tutta al femminile in America Latina, fondata da Zenaida Romeu.