Ciak per Bova e Rocio per serie tv

ROMA, 20 SET - Raoul Bova veste i panni del protagonista, affiancato dalla compagna Rocio Munoz Morales, nella serie 'Giustizia per Tutti' le cui riprese sono iniziate a fine luglio. Prodotta da Showlab (Prodea Group) con Rb Produzioni, sarà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. Dietro la macchina da presa Maurizio Zaccaro e Eros Puglielli. E la storia di un uomo accusato ingiustamente dell'omicidio della moglie. Nel cast Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti, Giuseppe Loconsole. Le riprese, che termineranno a fine gennaio 2020, sono in corso a Torino, location esclusiva della serie. Roberto, fotografo stimato, viene condannato a trent'anni per l'omicidio di sua moglie, avvocato in un importante studio di Torino. È proprio lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando la scena dell'omicidio. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere giustizia, cerca nuove possibilità, studia, arriva a laurearsi in Giurisprudenza riuscendo a dimostrare la sua innocenza