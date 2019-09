Di Mare, torno su Rai1 con Frontiere

ROMA, 20 SET - Franco di Mare ex inviato di punta del Tg1 a lungo conduttore di Uno mattina, scrittore, e autore tv di recente nominato vicedirettore dell'ammiraglia Rai torna alla guida di un programma inchiesta con Frontiere da lunedì 23 settembre che andrà in onda per 12 puntate fino a dicembre su Rai1, alle 23.40. La formula del programma sarà quella del "racconto-inchiesta" che si pone l'obiettivo di ripercorrere, con testimonianze e filmati inediti, le storie di cronaca e i fatti internazionali più complessi, "introducendo lo spettatore alle risposte attese", spiega il giornalista e conduttore. La prima puntata, La Notte di Corinaldo, per non dimenticare, le sei giovani vite stroncate in discoteca, le ferite incancellabili di centinaia di ragazzini. Frontiere "inizia il suo ciclo autunnale dalla discoteca Lanterna Azzurra. "Abbiamo ottenuto filmati inediti appena "desecretati" dalla procura non c'è nessun "effettaccio". Di Mare ricostruirà i tragici momenti di quella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018