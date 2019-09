Incassi record per film sulla Ferragni

ROMA, 20 SET - Chiara Ferragni Unposted, in sala il 17,18,19 settembre, è il film evento più visto di sempre in Italia. Il documentario di Elisa Amoruso, presentato all'ultima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, distribuito da 01, ha incassato in tre giorni 1.601.499 euro in 393 sale, con oltre 160 mila biglietti. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri, ultimo giorno di programmazione. La curiosità è che il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento. In sala un pubblico composto prevalentemente da giovanissimi, abituato a stare sui social e a vedere film su varie piattaforme e di rado ad entrare in una sala cinematografica: ragazze e ragazzi che sono andati a vederlo anche più volte generando un passaparola che ha costruito un successo di questa portata.