Bologna Design Week, focus creatività

BOLOGNA, 20 SET - Per una settimana 'Bologna Design Week', alla quinta edizione, trasforma la città in teatro delle meraviglie e sperimenta la creatività dei progettisti in eventi 'site specific', riflesso dell'identità di Bologna. Dal 23 al 28 settembre anteprime, mostre, design talks, workshop, proiezioni e visite guidate cambieranno la percezione del centro cittadino e animeranno teatri, musei, palazzi storici, showroom, piazze, chiese sconsacrate e non, gallerie d'arte e case private. Sei giornate e sei notti dedicate alle identità del territorio del buon vivere, alle culture del progetto, alle industrie culturali e creative e alla loro capacità di creare nuove relazioni tra le persone e i luoghi. Il tutto in partnership con Cersaie, salone internazionale promosso a BolognaFiere da Confindustria Ceramica, per celebrare la settimana della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno.