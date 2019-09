Al via Amici Celebrities

ROMA, 20 SET - Dodici personaggi famosi con una grande passione nel canto e nella danza gareggiano in Amici Celebrities, costola 'vip' del talent show Amici: arriva da domani in prima serata su Canale 5, presentato da Maria De Filippi. I protagonisti sono divisi in due squadre, la squadra Bianca e la squadra Blu. Partecipano per la categoria canto: il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, l'ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l'imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, il conduttore tv Filippo Bisciglia, l'attrice Laura Torrisi e Cristina Donadio, la Scianel di Gomorra la serie; per la categoria ballo: l'attore e modello Raniero Monaco Di Lapio, la produttrice Chiara Giordano e l'ex grande giocatore della nazionale di rugby oggi conduttore tv Martin Castrogiovanni; per entrambe le categorie troviamo: l'attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l'imitatrice e attrice Francesca Manzini. In studio ospiti J-Ax e Giusy Ferri. In giuria Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.