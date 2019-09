Giletti torna con Renzi e caso Bibbiano

ROMA, 20 SET - Torna per il terzo anno Non è l'Arena, in onda da domenica 22 settembre alle 20.30 su La7. Il primo faccia a faccia di Massimo Giletti avrà come protagonista Matteo Renzi. La pagina di cronaca sarà dedicata invece al caso Bibbiano, con un collegamento in diretta dalla piazza del paese e la testimonianza esclusiva di alcune madri. Nel corso della serata spazio poi a uno dei casi che ha appassionato l'opinione pubblica italiana, tra showbiz e fake news: in studio parla, dopo mesi di silenzio, Pamela Prati. "Ho deciso di proseguire nella sfida della domenica sera, ma sarà un anno difficile - sostiene il conduttore -. Rai1 si è rafforzata con la fiction, Rai2 avrà Fazio. Se arriviamo al 6% è grasso che cola".