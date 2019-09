Giordana Angi, 11/10 arriva nuovo album

ROMA, 19 SET - "Tutto questo è un sogno, un sogno che prende il nome di Voglio essere tua, il mio secondo disco. Un secondo disco scritto tra i volti delle persone che ho incontrato quest'estate, un volto di un paesaggio italiano bellissimo, di un amore sbocciato e un profondo senso di gratitudine per tutto ciò che la vita mi sta continuando a dare". Giordana Angi, seconda classificata nell'ultima edizione di Amici, racconta così il nuovo album in uscita l'11 ottobre, su etichetta Virgin Records (UMI). Dopo l'ottimo esordio con l'album "CASA", disco d'oro sia per il singolo che per l'album e presente per 8 settimane nella Top10 FIMI GFK dei dischi più venduti in Italia, Giordana torna così con un nuovo progetto di inediti. Dieci tracce (di cui due in lingua francese) in cui l'artista scrive l'amore, affronta le difficoltà della vita, combatte la lontananza e la nostalgia dei sentimenti.