Ricci, il Conte 2 ci darà molte gioie

COLOGNO MONZESE (MILANO), 19 SET - "Il Conte 2? Ci darà molte gioie". Così Antonio Ricci, l'ideatore di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, presentando la 32/a edizione, in onda da lunedì 23 settembre alle 20.35, disponibile anche sul Canale 105 di Sky. "Del resto della satira adesso non possiamo fare a meno. Prima ci siamo detti 'ma no basta, hanno stancato sempre le stesse cose' - ha aggiunto Ricci -. Invece adesso è un momento di grande fermento". Si parte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker fino al 5 ottobre. Confermati gli inviati storici e le veline Sheila Gatta e Mikaela Neaze Silva per la terza stagione consecutiva. Durante la stagione debutteranno nuovi inviati e rubriche, tra le quali 'I musei aggratis', curata dal critico d'arte Philippe Daverio. Nuove anche alcune imitazioni come quelle di Valeria Graci che si calerà nei panni del ministro Paola De Micheli e della giovane Greta. Dario Ballantini farà ancora il premier Giuseppe Conte.