LP,1 mld streaming per album Lost on you

ROMA, 19 SET - Un miliardo di streaming globali. E' il traguardo tagliato e superato dalla cantautrice statunitense di origini italiane LP con l'album Lost on you, già disco di platino. Solo pochi giorni fa, LP aveva conquistato premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 - PMI, il singolo indipendente più suonato dalle radio italiane dell'Estate 2019 con il brano "Girls Go Wild". Il 27 settembre uscirà il nuovo singolo "Shaken", (Energy/Believe), terzo estratto dal disco Heart to mouth, il cui videoclip è stato realizzato da una fan dell'artista. "Mi sento super connessa con i fan e cerco di rispondere a tutti i commenti via social che posso, e osservare le loro manifestazioni artistiche - ha detto l'artista -. Per me è una cosa importante. Mi sento in simbiosi con la mia fan Maayan Priva che ha realizzato da prima una serie di brevi video e ora un intero videoclip".