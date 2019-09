Roberto Colombo,nuovo disco dopo 40 anni

ROMA, 19 SET - Esce l'8 novembre "La musica del buonumore" (Libera/Artist First), il nuovo disco del produttore e tastierista Roberto Colombo, già al fianco di Antonella Ruggiero e di molti protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André, Pfm e Matia Bazar. A più quarant'anni dagli lp "Sfogatevi Bestie" e "Botte da orbi", Colombo torna con un progetto strumentale composto da tre dischi che prendono forma dai diversi mondi in cui si è cimentato. "La musica del buonumore è un cofanetto di tre dischi composto dalla fusione di varie esperienze musicali attraverso le quali sono passato in 45 anni di attività all'interno della musica professionale, in qualità di tastierista, arrangiatore, produttore e compositore", commenta Roberto Colombo.