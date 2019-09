Antropocene, foto della fine del mondo

ROMA, 19 SET - Immagini straordinarie, così belle da far dimenticare quanto sono tragiche. E questo per raccontare la lenta morte annunciata della Terra. 'Antropocene - L'epoca umana', in sala dal 19 settembre distribuito dalla Fondazione Stensen e Valmyn, con la voce narrante di Alba Rohrwacher, è un documentario di poche parole, ma fa parlare piuttosto, in un viaggio nei sei continenti, le immagini. Ovvero, in Kenya, le cataste d'avorio sequestrate ai bracconieri e pronte ad essere bruciate; in Siberia, a Norilsk, la città più inquinata del paese, le miniere di nichel e altri metalli più grandi del mondo; il deserto cileno di Atamacama punteggiato di vasche gialle o azzurre dove si tratta il litio, fondamentale per le batterie dei telefoni o delle auto elettriche e, ancora, a Immerath, in Germania, un luogo spettrale dove si sono abbattute case e perfino una chiesa pur di allargare le miniere di carbone a cielo aperto.