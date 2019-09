Raznovich torna con Il borgo dei borghi

ROMA, 19 SET - Camila Raznovich torna a guidare i telespettatori di Rai3 in un singolare viaggio nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud, passando per il cuore d'Italia e le sue isole. Con lei straordinari compagni di viaggio come lo storico dell'arte Philippe Daverio e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Da domenica 22 settembre, alle 21.25 su Rai3, riparte "Il borgo dei borghi - La grande sfida" per eleggere il più bello d'Italia. Il programma è stato presentato a Viale Mazzini dal direttore di rete Stefano Coletta che ha definito Raznovich "una conduttrice che rappresenta la contemporaneità, che non ha mai pregiudizi di fronte a quello che osserva". Un itinerario attraverso angoli d'Italia che custodiscono patrimoni inestimabili: dalle Langhe al Salento, dalle Marche al cuore della penisola tra Umbria e Toscana. In ognuna delle puntate eliminatorie si conosceranno quindici dei sessanta borghi in gara. Solo 20 arriveranno in finale, la quinta puntata, grazie ai voti sul sito del programma.