Un film da Le Assaggiatrici di Postorino

ROMA, 19 SET - Diventa un film il romanzo bestseller Le assaggiatrici di Rosella Postorino, edito da Feltrinelli. Prodotto da Lumière and Co. e distribuito da Vision Distribution, il film sarà diretto da Cristina Comencini e avrà un cast internazionale, oltre che diverse coproduzioni europee. Vincitore del Premio Campiello 2018, del Premio Rapallo, del Premio Chianti, del Premio Vigevano Lucio Mastronardi, del Premio Pozzale Luigi Russo e del Premio Wondy, tradotto in 32 lingue, Le assaggiatrici è un successo mondiale, con oltre mezzo milione di copie vendute in 46 Paesi. Per 20 settimane in classifica in Francia, ha appena conquistato anche il prestigioso Prix Jean-Monnet. Ispirato alla vicenda di Margot Wölk, che alla fine della sua vita ha confessato di essere stata da giovane un'assaggiatrice di Hitler, il romanzo racconta la storia di Rosa Sauer, costretta assieme ad altre nove donne a mangiare i pasti destinati al Führer.