Buon compleanno Sophia, su Sky omaggio

ROMA, 19 SET - Il prossimo 20 settembre Sophia Loren spegnerà 85 candeline e Sky Cinema Collection, per l'occasione, propone, da venerdì 20 a venerdì 27 settembre, la programmazione dedicata "Buon Compleanno Sophia", una selezione di film - tutti disponibili anche on demand - per celebrare l'attrice italiana di fama mondiale, che durante la sua lunga e strabiliante carriera ha ottenuto 2 Oscar e 5 Golden Globe, tra cui quelli alla carriera, e poi 1 Grammy Award, la Coppa Volpi a Venezia, il Prix d'interprétation féminine a Cannes, un Bafta, 10 David di Donatello e 3 Nastri d'argento, l'Orso d'oro e il Leone d'oro alla carriera. Sky, inoltre, arricchisce l'omaggio a Sophia Loren con una programmazione speciale su Sky Arte: venerdì 20 settembre alle 21.15 Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) trasmette in prima visione TV "Sophia Loren - L'inclassificabile", un documentario che ripercorre i successi che l'hanno resa un mito intramontabile e inclassificabile del cinema mondiale.