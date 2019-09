A Palazzo Pitti storia scultura bronzo

FIRENZE, 18 SET - Da un piccolo nucleo di opere di Giambologna fino al lavoro di artisti come Giovan Battista Foggini e Massimiliano Soldani Benzi per raccontare la stagione bronzistica fiorentina tra '600 e '700: è l'obiettivo di 'Plasmato dal fuoco. La scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici' mostra accolta dal 18 settembre al 12 gennaio in Palazzo Pitti. Le opere in mostra sono oltre 170, con molti prestigiosi prestiti da musei come i Musei Vaticani, il Louvre, il Victoria and Albert di Londra, il Getty di Los Angeles e la National Gallery of Art di Washington. Tra le sculture esposte, la Venere al Bagno, realizzata da Giambologna per Enrico IV di Francia e mai esposta al grande pubblico e il S.Giovanni, restaurato per l'occasione. In mostra anche le copie delle statue della Tribuna del Buontalenti, realizzate in bronzo dal Foggini e il bronzo con Gesù bambino e San Giovannino di Soldani Benzi. L'esposizione è curata dal direttore delle Gallerie Eike Schmidt insieme a Sandro Bellesi e Riccardo Gennaioli.