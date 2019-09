Formigli, torno con racconto realtà

ROMA, 18 SET - "Il nostro core business non sono le interviste ai protagonisti della politica, ma il racconto della realtà". Corrado Formigli torna per il decimo anno alla guida di Piazzapulita, dal 19 settembre su La7, confermando un format e un'impostazione che gli hanno consentito di imporsi come punto di riferimento per l'approfondimento televisivo. Squadra confermata con Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis, Federico Fubini e Valentina Petrini. A fare i conti in tasca agli italiani, tra pensioni e reddito di cittadinanza, l'ex presidente dell'Inps Tito Boeri, ospite una volta al mese. Quest'anno si riparte con "Carola Rackete in collegamento in diretta da Berlino - annuncia il conduttore -. Abbiamo chiuso la scorsa stagione con il governo gialloverde e ci ritroviamo un Salvini all'opposizione. Uno dei momenti simbolicamente più forti, che hanno determinato la sua caduta, è stata la vicenda di Carola e della Sea Watch, nella quale il leader della Lega ha dimostrato un eccesso di arroganza e di prepotenza".